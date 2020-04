Ir às compras em tempo de Covid-19

Raquel Duarte, pneumologista Hoje às 16:41 Facebook

Com as indicações de isolamento e distanciamento social impostas, como medidas fundamentais para reduzir a transmissão do coronavírus, as atividades diárias, como ir às compras, vão ser diferentes do que era habitual, por algum tempo. Partilho convosco alguns conselhos úteis.

Mantenha a distância de dois metros de TODA a gente

Mantenha-se afastado das pessoas, sempre - no caminho e dentro das lojas. Algumas superfícies superficiais já estão a ajudar a cumprir essa regra limitando o número de pessoas que podem entrar a cada momento.

Lembre-se de evitar criar filas no exterior - na sua impossibilidade, mantenha a distância e não hesite em chamar a atenção a quem não o faça. Ao fazer as compras, mantenha a distância com os outros compradores e funcionários.

Vá às compras sozinho

Não deve ir às compras em grupo - só vai ajudar a aumentar o aglomerado de pessoas dentro das lojas. Claro que há exceções, mas sempre que possível, tente fazer compras sozinho (leve uma lista para não andar a vaguear lá dentro). Isso permite reduzir o número de pessoas dentro das lojas e facilita o cumprimento do distanciamento entre pessoas.

Quem deve evitar ir presencialmente às compras?

Se fizer parte dos grupos de maior risco (adultos mais velhos, pessoas com doenças crónicas), peça a alguém que lhe faça as compras ou utilize o sistema de entregas ao domicílio (verifique se no seu bairro as mercearias ou minimercados dispõe desse serviço).

Não se esqueça, as compras devem ser entregues do lado de fora, não deve haver contacto pessoal e o pagamento deverá ser efetuado online ou por transferência bancária.

E que cuidados ter em casa?

De acordo com a Organização Mundial da Saúde o risco de ficar infetado por manusear embalagens alimentares é muito baixo. Obviamente que devem ser mantidas as regras usuais de segurança alimentar. A limpeza dos espaços comerciais, as regras de higiene alimentar e o controlo ambiental nas superfícies comerciais estão estabelecidos e os funcionários devem continuar a manter essas práticas seguras.

Assim sendo, o que é necessário? Lavar as mãos antes de começar a retirar as suas compras de dentro dos sacos, deitar os sacos de compras ao lixo (não se esqueça da reciclagem) ou se utilizar sacos de pano lava-los a temperaturas superiores a 60º, lavar as mesas, bancadas ou outras superfícies onde pousou o saco de compras e terminar lavando novamente as mãos.