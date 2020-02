Ir do Porto a Vila Real fica 55€/mês mais barato a partir de julho

Alexandra Figueira Hoje às 09:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Corte nas portagens será uma de várias medidas para o interior a aprovar pelo Governo esta quarta-feira.

As portagens de sete autoestradas do interior vão baixar, para todos os veículos, a partir de julho deste ano. Uma simulação feita pelo JN mostra que quem viaja todos os dias úteis entre o Porto e Vila Real poupará 55 euros por mês. O corte deverá custar mais de cem milhões de euros aos cofres públicos e será aprovado amanhã, no Conselho de Ministros de Bragança, que dará luz verde a um novo - o terceiro - pacote de medidas destinadas a valorizar o interior.

As autoestradas abrangidas são sobretudo as antigas SCUT, criadas para serem sem custos para o utilizador, mas que acabaram por ser portajadas [ver mapa]. "O ideal seria que voltassem a ser gratuitas, mas o esforço financeiro é demasiado grande, pelo que temos que avançar com reduções de preço graduais", disse ao JN Ana Abrunhosa, ministra da Coesão.