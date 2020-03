Ir para aldeia é opção para ficar mais longe do vírus

Eduardo Pinto Hoje às 09:48 Facebook

Regresso a casa dos pais no interior preocupa autoridades de saúde e autarcas, que se desdobram em apelos para evitar comportamento que ajude a propagar a Covid-19.

Paulo Santos, 45 anos, nunca pensou estar na terra natal por estes dias. Na Páscoa, sim, mas não três semanas antes. A Confeitaria Santa Justa, em Valongo, onde trabalha há 18 anos, começou, na semana passada, a ressentir-se da crise provocada pelo novo coronavírus e o patrão propôs que seria melhor que alguns dos 21 empregados tirassem férias agora. "Prontifiquei-me logo. Não há problema", respondeu-lhe. O irmão mais velho, Vítor, 48 anos, que trabalha há 25 num restaurante na Areosa, no Porto, obrigado a encerrar, também regressou à terra. Estão os dois em casa da mãe, em Linhares de Ansiães.

A habitação fica num dos limites desta freguesia de Carrazeda de Ansiães e dá acesso aos campos agrícolas e matas. É por lá que Paulo desanuvia o pensamento, bem sabendo que vindo de uma zona de maior risco de contágio deveria ficar confinado em casa. "Vou dar uma volta sozinho. No monte não há ninguém nesta altura e só me faz bem".

É por causa de não se dar bem encerrado em casa que vive estes dias com a mãe e com o irmão. Isto para além de pensar que na cidade "estava protegido do vírus a 50% e na aldeia está "a 90%", a que soma o conforto de "estar com a família".

Paulo assegura que mantém o recato que o controlo da pandemia impõe, para se proteger a ele e aos outros.

"Tenho receio, claro". Por isso, "manter uma distância de segurança e a lavagem e desinfeção das mãos" tornaram-se rotina. "Álcool não falta em casa. É na cozinha, é nos quartos, está tudo cheio dele", atalha a mãe, Cármen Castro, 73 anos, que não demonstra estar preocupada com a chegada dos filhos. "O povo já é pouco nesta terra e agora não se vê ninguém", lamenta, desabafando que "o que importa é não perder a esperança de que tudo vai correr bem".

A tarde de sol junta à conversa a prima, Maria do Céu Seixas, 58 anos. Sofre de asma, mas vive bem com a chegada de Paulo e Vítor. Diz-se mais preocupada com a ida a Lisboa, marcada para sábado que vem, para uma consulta. "Tenho medo, porque vou para um sítio com muita gente".

Autarcas preocupados

Menos descansados andam os autarcas do concelho, a exemplo do que acontece em todo o interior, com apelos constantes ao distanciamento dos filhos da terra que vivam em zonas de maior risco de contágio.

Um carro da Câmara de Carrazeda tem andado a circular pelas várias aldeias, com um altifalante, a informar a população, e, particularmente, quem chega de fora, para a necessidade de se manterem em casa e tomarem medidas para se protegerem a eles e aos outros.