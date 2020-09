IRN começa a avisar por email para chegada do Cartão de Cidadão

JN Hoje às 21:30 Facebook

O Instituto de Registos e Notariado (IRN) começou a remeter os primeiros emails com a informação sobre o envio de cartões de cidadão, cujos levantamentos estão pendentes há vários meses.

"O seu Cartão de Cidadão vai ser entregue na sua morada por correio registado e só pode ser entregue a si. Justiça - Serviço do Registo +info irn.justica.gov.pt". Esta é a mensagem que o IRN começou a enviar por email esta semana a quem está à espera de receber o seu documento de identificação pessoal.

Em causa estão cerca de 100 mil dos 350 mil documentos de identificação por entregar, que o Governo pretende fazer chegar aos seus destinatários ou por via postal ou através dos gabinetes do Espaço Cidadão, até 31 de outubro.

Depois dessa data e até 30 de novembro, seguirão o mesmo percurso mais 100 mil cartões. Os outros 150 mil devem ser entregues até ao final do ano.

Além de email, o IRN também irá enviar do número 915692970 um SMS a avisar para a entrega do documento. Os cartões do cidadão serão enviados via postal e não estarão ativados - algo que só se verificará 48 horas depois.

Quem tratou da renovação ou emissão do documento no Espaço Cidadão também já os pode ali levantar, já que até agora estes gabinetes podiam emitir os cartões mas não podiam entregá-los.

O Governo, através das ministras da Justiça, Francisca Van Dunem, e da Modernização do Estado, Alexandra Leitão, anunciou na sexta-feira passada que estas são medidas de desburocratização provisórias, de modo a resolver o enorme volume de pendências na entrega dos cartões.