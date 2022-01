IRS anulou aumentos automáticos a cerca de 23 mil reformados

Erika Nunes Hoje às 08:07 Facebook

Pensionistas perto do limite dos escalões receberam mais no recibo de janeiro e menos na conta bancária.

Os aumentos das reformas, este mês, trouxeram uma surpresa desagradável a alguns pensionistas, que receberam menos do que anteriormente, pois descontaram mais para o IRS. O Ministério do Trabalho e da Segurança Social (MTSS) diz que o problema afeta todos os anos cerca de 1% do universo de 2,3 milhões de reformados que estão nos limites dos escalões.

Francisco Falcão, de 76 anos, reformado desde 2008, recebia uma pensão de 1326,74 euros, à qual era aplicada uma taxa de retenção de IRS de 13,8%, resultando num valor líquido de 1143,74 euros. Em janeiro, ficou chocado por, apesar do aumento de 8,86 euros, ter recebido menos 7,14 euros e ter descontado mais 16 euros para IRS (taxa de 14,9%).