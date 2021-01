Isabel Camarinha e Odete Santos entre 1200 mulheres que apoiam João Ferreira

JN/Agências Hoje às 14:18 Facebook

A secretária-geral da CGTP Isabel Camarinha ou a antiga deputada do PCP Odete Santos integram uma lista de 1200 mulheres, divulgada esta sexta-feira, que apoiam a candidatura presidencial de João Ferreira.

A lista, ordenada alfabeticamente, inclui, por exemplo, a escritora Ana Margarida Carvalho, a música Celina da Piedade, a atriz Maria João Luís, a antiga apresentadora televisiva Ana Maria Lucas, a futebolista do Sporting Ana Capeta ou a vocalista do grupo "Diabo a Sete", Sara Vidal, mas sobretudo muitas cidadãs anónimas.

"São mulheres de diversas idades e profissões, que intervêm em diferentes domínios da vida económica, social, política, cultural e desportiva, que estão conscientes do compromisso desta candidatura com o aprofundamento da democracia, com a igualdade, na lei e na vida, cumprindo a Constituição da República Portuguesa", refere o comunicado da candidatura.

Na lista, surgem desde operárias fabris a trabalhadoras em supermercados e call-centers, bem como enfermeiras, médicas, advogadas, empresárias ou desempregadas.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena epidemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

A campanha eleitoral decorre entre 10 e 22 de janeiro, com o país a viver sob medidas restritivas devido à epidemia. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS-PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).