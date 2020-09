Isabel Moreira apoia candidatura do comunista João Ferreira

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 22:46 Facebook

Isabel Moreira, deputada do PS, declarou, este sábado, o seu apoio à candidatura presidencial de João Ferreira, do PCP. A parlamentar descreve o eurodeputado como "um democrata" e um político "avesso a populismos".

Isabel Moreira anunciou o seu apoio no Facebook, poucas horas depois de o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, ter anunciado a candidatura de João Ferreira às eleições presidenciais de janeiro.

Na publicação, Isabel Moreira disse ser "um erro" que o PS não apoie oficialmente nenhum candidato - Ana Gomes, militante socialista, vai a votos mas não contará com o apoio do seu partido - mas, em consequência, entende que os socialistas são "livres para escolher". "Lemos as notícias e parece que se esquece que a maioria eleitoral é de Esquerda", acrescentou.

Para a deputada do PS, "os ataques à democracia que se fazem sentir na Europa" ou em países como os EUA e o Brasil, "recordam-nos da importância de Partidos como o PCP. Isabel Moreira sublinha não ser comunista, mas diz agradecer a existência do PCP, "que evita o sonho dos inimigos da democracia, desde os movimentos inorgânicos à extrema-direita, que agora faz tantas horas da comunicação social".

"E, mais importante, gosto muito do João Ferreira", prosseguiu Isabel Moreira. "Acho que é um democrata. Avesso a populismos, o que traz exatamente aquilo que quero que seja marcado nesta campanha, que tanto promete nessa matéria. Por tudo isto e por muito mais, vou votar no João Ferreira, em nome de uma democracia não populista . Em nome do Estado de Direito", concluiu