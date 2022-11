Isabel Moreira diz que Miguel Alves deve "demitir-se ou ser demitido"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:52 Facebook

A deputada do PS Isabel Moreira defendeu que o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, deve "demitir-se ou ser demitido" por António Costa. A parlamentar junta-se assim ao coro de vozes socialistas que pedem o afastamento do referido governante, devido ao caso do adiantamento de 300 mil euros feito pela Câmara de Caminha quando Miguel Alves era o presidente.

Na CNN, Isabel Moreira considerou que o episódio é "grave", ainda que não se saiba se está ou não provada. Considerando "absolutamente inexplicável" que Miguel Alves tenha permanecido em silêncio durante cerca de uma semana, quebrando-o apenas na entrevista ao JN/TSF, no último domingo.

Recorde-se que, nos últimos dias, já houve outros socialistas a criticar publicamente Miguel Alves, como a ex-ministra Alexandra Leitão, que atualmente desempenha as funções de deputada.