Isaltino Morais e Suzana Garcia nas mãos de Rui Rio

A Direção Nacional do PSD poderá decidir, até ao final da semana, se apoia a candidatura do independente Isaltino Morais, em Oeiras. E se aceita a indicação da Concelhia da Amadora para que a candidata seja a advogada e ex-comentadora televisiva Suzana Garcia. Está tudo nas mãos do líder social-democrata, Rui Rio.

O apoio à candidatura de Isaltino Morais já foi assumido pelo presidente do PSD/Oeiras. Num artigo de opinião no jornal Observador, Armando Soares defendeu que o partido deve ter "memória" e orgulho no legado de Isaltino Morais.

Essa possibilidade também acolherá a simpatia do líder distrital de Lisboa, Ângelo Pereira, que considerará que seria prejudicial para os interesses do partido apresentar uma candidatura que se batesse de frente com Isaltino Morais.

No entanto, não será unânime na Direção Nacional do PSD. Segundo apurámos, há dirigentes que entendem que o PSD deve apresentar candidato próprio a Oeiras. E Isaltino já assumiu que não será candidato pelo PSD, como aceitou o independente José Manuel Silva, em Coimbra.

Direção surpreendida

Já no caso da Amadora, a aposta da Concelhia na advogada Suzana Garcia apanhou a "cúpula" do partido de surpresa. E seriam até desconhecidas algumas das posições da advogada, que chegou a ser sondada pelo Chega para Lisboa, enquanto comentadora da TVI.

Contactado pelo JN, o líder do PSD/Amadora, Carlos Reis, disse apenas que só se pronunciará sobre a candidatura autárquica depois de o líder do partido, Rui Rio, tomar uma posição.

Quer o caso de Isaltino Morais quer o de Suzana Garcia poderão ser analisados em Comissão Política Nacional ainda esta semana.