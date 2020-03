ISCTE e ICS querem saber qual o impacto da Covid-19 na nossa vida

Joana M. Soares Hoje às 18:46 Facebook

O ISCTE e o ICS acabam de preparar um inquérito que pretende avaliar que consequências a pandemia provocada pelo novo coronavírus terá na vida dos portugueses.

Os investigadores Pedro Magalhães, Rui Costa Lopes e Rita Gouveia, do Instituto de Ciências Sociais (ICS) e Pedro Adão e Silva, do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) deram as mãos e escreveram um inquérito, a partir do qual querem responder à pergunta: Que alterações a doença Covid-19 trouxe à vida dos portugueses?

Numa declaração enviada ao JN, as entidades referem que o "objetivo é identificar como é que os portugueses estão a lidar com o novo coronavírus". Mais: "Quais são as principais alterações que ocorreram nas suas vidas após o Presidente da República ter decretado o estado de emergência".

O rendimento do agregado familiar, a opinião sobre o papel dos governantes, as perspetivas económicas e sociais para o futuro, são alguns dos pontos questionados. No comunicado pode ainda ler-se que "o estudo acompanhará, permanentemente e ao longo do tempo, o que pensam os portugueses sobre esta crise".

Pode encontrar aqui o inquérito para participar no estudo.