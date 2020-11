Isolamento. Aulas por telemóvel e alunos sem acompanhamento

Alexandra Inácio Hoje às 08:54 Facebook

Só em escolas da Região de Lisboa e Vale do Tejo há registo de quase mil casos positivos. Fenprof entregou ação para intimar Ministério a revelar dados.

Há cada vez mais turmas em isolamento profilático. Não há números oficiais de quantos alunos estão ou já estiveram em casa por causa da covid, mas basta que 1% esteja nessa situação para falarmos de muitos milhares. Partem e regressam num movimento constante que obriga as escolas a uma reorganização contínua, alertam os diretores. As respostas são díspares: alunos que não são contactados durante esses dias, outros que têm um plano de aulas síncronas e usam os seus smartphones. Há escolas que compraram câmaras para as aulas em direto e professores que usam os seus portáteis e net pessoais. A fraca capacidade da rede e a falta de equipamentos são graves problemas.

Entre 1 de outubro e 9 de novembro, só em Lisboa e Vale do Tejo, 268 estabelecimentos de ensino (públicos e privados) reportaram 958 casos positivos, revelou a Administração Regional de Saúde (ARS) da região. A ARS do Algarve tem registados 86 casos em 50 escolas, "em média um ou dois casos por estabelecimento, todos com origem fora do contexto escolar". As ARS do Norte, Centro e Alentejo não responderam ao JN. Tal como o Ministério da Educação (ME), que há cerca de duas semanas anunciou uma nova plataforma para os diretores reportarem casos positivos e em isolamento de professores, funcionários e alunos. "Basta que sejam 1% dos alunos para serem 12 mil", frisa Mário Nogueira. A Fenprof entregou no Tribunal Administrativo de Lisboa uma ação de intimação para o ME revelar os dados das escolas.