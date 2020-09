Isolamento social em aldeia espanhola junto à fronteira portuguesa

JN/Agências Hoje às 15:25 Facebook

O Governo regional da Extremadura espanhola aprovou, esta quarta-feira, o isolamento social de Eljas, uma povoação com 900 habitantes a cerca de 10 quilómetros da fronteira portuguesa (Beira Interior), que acumula mais de uma centena de casos de covid-19.

A vice-presidente e conselheira do Tesouro e da Administração Pública do executivo regional, Pilar Blanco-Morales, fez, em conferência de imprensa, o anúncio das medidas especiais de intervenção administrativa de natureza específica e temporária relacionadas com Eljas e duas outras localidades da comunidade autónoma, que devem ainda ser ratificadas pela autoridade judicial.

Nestas aldeias, onde a liberdade de circulação é mantida, são reforçados os limites de capacidade e reuniões em locais públicos e privados.

O presidente da Câmara de Eljas, Antonio Bellanco, já tinha pedido esta semana aos habitantes da povoação para só saírem de casa se fosse estritamente necessário, tendo ainda apelado aos familiares, que estão fora, para não irem à aldeia.

Bellanco informou na terça-feira a população, através das redes sociais, que no município havia 106 casos confirmados positivos com o novo coronavírus, de acordo com as autoridades sanitárias.

A Junta (Governo regional) da Extremadura declarou o surto em Eljas no passado dia 18 de Setembro com 27 positivos (100 contactos diretos) e a partir de segunda-feira os estudantes da aldeia, tanto os que cursam fora como dentro da sua localidade, mudaram para o ensino telemático (à distância).

A maior parte da população de Eljas fala um idioma da família galaico-portuguesa, denominado Fala de Xálima.