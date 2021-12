Já abriu agendamento para vacinação de crianças de 8 anos

Joana Amorim Hoje às 14:45 Facebook

Vacinação exclusiva entre 6 e 9 de janeiro para faixa 8-11 anos

Está já disponível, no site da Direção-Geral da Saúde dedicado à covid-19, o pedido de agendamento para vacinação de crianças entre os 8 e os 11 anos de idade. A imunização decorrerá, em exclusivo, entre os dias 6 e 9 de janeiro do próximo ano. O calendário inicialmente anunciado pelo Governo incluía as crianças de sete anos nestes primeiros dias de janeiro, mas agora está apenas disponível a partir dos 8 anos.

A modalidade agora aberta mantém a possibilidade de autoagendamento para as crianças de 10 e 11 anos, que marcaram o arranque da vacinação pediátrica contra a covid no passado fim de semana. Atualmente, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), foram imunizadas contra a covid 95400 crianças entre os 5-11 anos. O JN solicitou dados discriminados por idade à DGS, na medida em que os pais podiam levar irmãos de outras idades para serem também vacinados, mas não obteve ainda respostas. A vacinação de crianças com comorbilidades, independentemente da idade, mantém-se prioritária.

O calendário inicialmente avançado pelo secretário de Estado de Saúde previa a vacinação das crianças os 9-7 anos entre 6 e 9 de janeiro, seguindo-se as de 6 e 7 anos entre 15 e 16 de janeiro. Terminando esta primeira fase com as crianças de 5 anos, nos dias 22 e 23 janeiro. Sendo posteriormente administradas as segundas doses entre 5 de fevereiro e 13 de março.

Maiores de 55 anos

Disponível está já também o pedido de agendamento para dose de reforço da população com 55 ou mais anos de idade e para os maiores de 40 anos imunizados com Janssen.

Nesta quinta-feira, os centros de vacinação funcionam em regime de Casa Aberta para administração de doses de reforço a pessoas com 63 ou mais anos de idade e para maiores de 40 vacinados com a Janssen. Entre os dias 24 e 26 de dezembro, os centros de vacinação estão fechados.