Já é conhecida a lotação das praias para este verão

JN Hoje às 17:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Saiba quais são os areais de maior capacidade em cada distrito para cumprir as regras de combate à pandemia na época estival de 2021.

A Agência Portuguesa para o Ambiente já publicou as listagens com a ocupação máxima das praias portuguesas para este verão. A época balnear já começou no fim de semana de 15 e 16 de maio, em Almada e em Cascais, estando por começar no Algarve (início de junho) e no Norte (15 de junho).

O maior areal nacional continua a ser o da Nazaré, com capacidade para 17100 pessoas, tal como no ano passado. Na região Tejo e Oeste, segue-se a praia de Carcavelos, em Cascais, com capacidade para 12100 pessoas, a da Fonte da Telha, em Almada (14500 veraneantes), a de S. Martinho do Porto, em Alcobaça (6200 pessoas) e a de Foz do Arelho-Lagoa, em Caldas da Rainha (6000 banhistas). Na Lourinhã, a maior capacidade está na praia Areal Sul (3200 pessoas); em Oeiras, a praia de Santo Amaro mantém a capacidade para 4100 banhistas; em Peniche, a maior é a da Cova da Alfarroba (4000 pessoas); e, em Torres Vedras, poderão estar 4400 pessoas em simultâneo na praia da Foz do Sisandro-Mar. Em Óbidos, onde a praia do Bom Sucesso teve capacidade máxima para 4500 pessoas, no ano passado, este ano só poderão entrar 3100. Nesta região, em sentido oposto, a Foz do Lizandro-Mar, em Mafra, viu aumentar a capacidade, de 5300 para 6200 banhistas.

Prosseguindo para sul, no Alentejo, as maiores praias continuam a ser Tróia Mar, em Grândola (3500 pessoas), Furnas Mar, em Odemira (1500), Costa de Santo André, em Santiago do Cacém (2500), Prainha-Ouro, Sesimbra (3000), Figueirinha, em Setúbal (1500) e S. Torpes e Vasco da Gama, em Sines (ambas com capacidade máxima para 2000 veraneantes).

A maior praia do Algarve viu a lotação máxima para este ano aumentada: Monte Gordo, em Vila Real de Santo António, passou de 12600 para 14800 lugares de ocupação máxima. De resto, mantêm a mesma lotação de 2020 as praias da Rocha Baixinha Nascente, em Albufeira (3400), de Monte Clérigo, em Aljezur (1900), de Ferragudo, em Lagoa (2100), da Meia Praia, em Lagos (11000), da Rocha, em Portimão (8800), de Armação de Pêra, em Silves (2500), do Martinhal, em Vila do Bispo (2100), de Alagoa/Altura, em Castro Marim (6000), de Faro-Mar, em Faro (12600), de Vilamoura, em Loulé (5000), de Armona-Mar, em Olhão (5000) e da Ilha de Tavira-Mar, em Tavira (4100).

No Norte, a praia de maior capacidade (8300 pessoas) é a de Matosinhos, seguindo-se a da Aguda (Gaia), com lotação máxima de 5700, e a de Moledo, em Caminha (4500). Ali perto, em Esposende, o título de maior praia cabe à Suave Mar (3000). A praia da Rua 37, em Espinho, poderá albergar até 4300 banhistas, muito mais do que os 800 da maior praia do Porto (Homem do Leme). Na Póvoa de Varzim, a praia da Fragosa tem espaço para 2600 banhistas e, no concelho vizinho de Vila do Conde, a de Mindelo pode receber 2400 pessoas. A praia da Arda/Bico, em Viana do Castelo, tem capacidade máxima para 1400 banhistas.

As praias da Barra, em Ílhavo, e de Mira, em Mira, são as maiores do Centro, com capacidade para 11800 e 11200 banhistas, respetivamente. Na Tocha, em Cantanhede, podem entrar 8000 pessoas, um pouco menos que as 8800 autorizadas na Torreira (Murtosa). Em Esmoriz (Ovar), o número máximo de banhistas é de 6900. Na praia Alto do Viso, na Figueira da Foz, o semáforo estará verde para 8700 veraneantes. As praias de Pedrógão (Leiria) e Velha (Marinha Grande) terão capacidade para 5600 e 6100 banhistas, respetivamente. Na praia Osso da Baleia, em Pombal, a lotação máxima é de 1900 pessoas.

PUB

Regras

Máscara nos acessos e distanciamento entre toalhas

À entrada das praias estarão novamente a funcionar os semáforos relativos à ocupação no areal, que também poderá ser consultada na aplicação Infopraias.

Quem desrespeitar as regras de frequência dos areais está sujeito a multa mínima de 100 euros. À semelhança do ano passado, a Polícia Marítima deverá controlar e verificar o cumprimento das regras, que recordamos:

- é obrigatório usar máscara nos acessos ao areal, restaurantes, balneários e paredões;

- as toalhas têm de ser estendidas com, no mínimo, 1,5 metros de distância;

- a distância aumenta para 3 metros no caso dos chapéus de sol, toldos ou colmos (barracas podem estar a 1,5 metros e tornam a poder ser alugados o dia todo, em vez de apenas meio dia como em 2020);

- vai ser permitido praticar desporto acompanhado (como raquetes ou futebol), mas só se a ocupação da praia for baixa;

- são proibidas atividades de prestação de serviços de massagens e atividades análogas;

- aulas de surf e desportos similares só podem ter no máximo cinco participantes por instrutor.