O M1lhão é um concurso conjunto com o Euromilhões que tem sorteio à sexta-feira.

O código vencedor do concurso 44/2020 do M1lhão, sorteado esta sexta-feira, é o CVR 20 301, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no distrito do Braga.