"Já é difícil falar ao telemóvel, quanto mais ter Internet"

Autarca de quatro aldeias foi obrigado a comprar antenas para os alunos terem aulas à distância.

Bela Ramos, professora, perde a conta às vezes que, ao longo dia, anda à procura de rede de voz e dados por Granja, aldeia da União de Freguesias de Silva e Águas Vivas, em Miranda do Douro. "Sei que há locais onde tenho sinal, muito fraco, mas a intensidade não é igual todos os dias. Aqui em frente à minha casa, há um cantinho em que tenho um risquinho no sinal. Se estiver mau tempo, já não", diz a docente do programa de insucesso escolar no Agrupamento de Escolas de Vimioso.

Durante o período de confinamento, com ensino à distância, "os problemas foram mais do que muitos", admite Bela, tudo por causas das dificuldades de conexão à Internet, que não lhe permitia fazer o acompanhamento dos alunos através da plataforma Zoom. "Tinha que me deslocar à escola, a 15 quilómetros, para aceder à Internet, mas nem sempre estava aberta e voltava para casa e ia à sede da Junta. Foi difícil trabalhar. Os alunos aqui da freguesia iam para a sede da Junta de Freguesia, na aldeia de São Pedro da Silva, onde existe equipamento para aceder à Internet comprado pela autarquia", revela Bela Ramos.