"Já escrevemos cartas ao presidente e ao primeiro-ministro a pedir casa"

Uma família de refugiados ucranianos fugiu da guerra com jovem com paralisia cerebral. Desde agosto que têm um teto temporário e querem arranjar emprego para ficar em Portugal.

Natalia Kotliavora, 46 anos, tinha uma vida confortável em Carcóvia, a segunda maior cidade da Ucrânia, onde geria várias lojas de roupa. A guerra obrigou-a a deixar tudo para trás. Quatro dias depois da cidade começar a ser bombardeada, fugiu com a família para Portugal, incluindo a filha, Sofia, de 19 anos, que tem paralisia cerebral e anda de cadeira de rodas. Vivem ambas, desde agosto, num anexo da garagem do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade de Lisboa, com a sua mãe, Tatiana, o padrasto, Anatolii, e a tia Valentina.