Já foram pagas mais baixas por covid do que em todo o 2021

Apoio chegou a 275 mil beneficiários. Subsídio por isolamento pago a 1,1 milhões de portugueses.

No primeiro semestre deste ano já foram processadas mais baixas por doença covid do que em todo o ano de 2021. No total, o subsídio da Segurança Social foi pago a 275 mil beneficiários, no valor de 64,5 milhões de euros. Sendo que nestes primeiros seis meses, Portugal contabilizou 3,769 milhões de novos casos de infeção por SARS-CoV-2, o que corresponde a 72% do total desde que a pandemia nos entrou portas dentro, em março de 2020.

Analisando os dados relativos aos apoios excecionais para responder à pandemia no site da Segurança Social, verifica-se que, nestes mais de dois anos de crise sanitária, as baixas por covid custaram 201 milhões de euros, tendo chegado a 655 mil pessoas. Das quais 42% já no primeiro semestre deste ano, na sequência de explosão de casos no início de 2022 potenciada pela variante ómicron.