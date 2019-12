Já há 20 hospitais a dar consultas aos sábados

Ana Gaspar Hoje às 09:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O alargamento das consultas de especialidade aos sábados é uma das medidas do programa do Governo para melhorar o acesso aos serviços de saúde.

Mas esta já é uma realidade em mais de duas dezenas de centros hospitalares e unidades locais de saúde pelo país. Algumas também estão já a realizar cirurgias e exames de diagnóstico, à margem dos que são pedidos pelas urgências. A redução das listas de espera e a adequação dos serviços às necessidades dos utentes são apontadas como as maiores vantagens.

Os centros hospitalares de Gaia/Espinho, Lisboa Norte e Algarve, o Hospital de Leiria e o de Santarém, bem como as unidades locais de saúde do Nordeste e do Litoral Alentejano, são algumas das 24 instituições sinalizadas ao JN pelas administrações regionais de saúde que o estão a fazer.

São João até faz ao domingo

Da informação disponível, é no Hospital de S. João, no Porto, que o alargamento da produção programada abrange mais especialidades e que se realiza também ao domingo. Até 27 de outubro deste ano, foram realizadas 6572 consultas externas ao fim de semana em sete especialidades, como Cardiologia Pediátrica ou Cirurgia Geral. As datas de início são variáveis, conforme as especialidades, mas foi a partir de maio deste ano que a medida ganhou maior fôlego.

Leia mais na edição impressa ou na versão e-paper