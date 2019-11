Já há consultas nos hospitais para ajudar a lidar com o luto

Catarina Silva Hoje às 22:20 Facebook

Psicóloga do IPO do Porto dá 200 consultas/ano. Objetivo é evitar que o sofrimento se prolongue.

Em Portugal, já há hospitais públicos, associações ou privados que disponibilizam consultas para ajudar a lidar com o luto. O número de gabinetes no SNS não está contabilizado. Existem no IPO do Porto e em alguns serviços de cuidados paliativos.

Segundo um estudo da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU), 8 a 10% dos portugueses sofrem de stress pós-traumático após uma perda e o luto desencadeia crises complexas a nível familiar, profissional e escolar.

Susana Moutinho está a acompanhar, na pediatria do IPO do Porto, um jovem de 17 anos que perdeu o irmão gémeo na luta contra o cancro. "As consultas com crianças são muito específicas, mas elas conseguem lidar com situações como a doença e a morte". A psicóloga dá consultas de luto ali há 19 anos.

"Contacto os familiares entre quatro a seis semanas após o falecimento, mas também há quem venha por iniciativa própria". As consultas são gratuitas e podem estender-se por um ano. Anualmente, Susana dá 200 consultas. Dentro do gabinete, "autoriza-se" a pessoa a sofrer e ajuda-se a aceitar a realidade da perda.

O objetivo é evitar situações de luto complicado. "São manifestações prolongadas no tempo e de forma intensa. Alguns fatores podem influenciar o processo, se assistiu à morte ou se o elo de ligação era forte. Mas se passaram 8 meses e a pessoa mantém um grande sofrimento, se fala como se a pessoa ainda estivesse viva, ou como se nada tivesse acontecido, estamos perante um luto complicado".

No caso de pais que perdem filhos, há 90% de probabilidade de luto complicado. Os casos são frequentes e manifestam-se nas tarefas diárias, no trabalho, na escola e na saúde física, com perturbações de ansiedade, insónias, doenças cardíacas.

O psicólogo e investigador José Carlos Rocha concluiu que o sofrimento prolongado resulta numa redução de 20% na produtividade "Afeta a capacidade de tomada de decisão, comunicação em equipa e de relacionamento com colegas. Há consequências sérias".

Ainda há falta de aposta no país na área da saúde mental, diz, mas há cada vez mais psicólogos treinados, até porque, comparando com outros países, os portugueses apresentam mais sintomas de perturbação.

"Portugal tem uma sociedade solidária nas perdas. Mas as respostas a longo prazo têm que ser dadas por técnicos especializados". A CESPU tem uma consulta na Clínica Universitária de Gandra, o Centro de Psicologia do Trauma e Luto tem rastreios gratuitos e consultas, a APAV dá apoio em casos de homicídios.