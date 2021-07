Já há data para aceder aos vales de manuais escolares gratuitos

Alexandra Inácio Hoje às 13:54, atualizado às 14:36 Facebook

Os vales para levantar manuais escolares gratuitos têm de ser levantados a partir de 23 agosto para alunos em início de ciclo, mas a partir de 16 de agosto já estão disponíveis para os alunos dos restantes anos de escolaridade.

A partir do dia 16 de agosto para os alunos dos seguintes anos de escolaridade:

1º Ciclo: 2º, 3º e 4º anos;

2º Ciclo: 6º ano;

3º Ciclo: 8º e 9º anos;

Secundário: 11º e 12º anos.



A partir do dia 23 de agosto, para os alunos dos anos de escolaridade de início de ciclo:

1º Ciclo: 1º ano;

2º Ciclo: 5º ano;

3º Ciclo: 7º ano;

Secundário: 10º ano.

Para ter acesso aos vales é necessário o registo na Plataforma Mega e a escola tem de ter o número de contribuinte dos encarregados de educação para que os vales sejam atribuídos.

O ano letivo, recorde-se, arranca entre 14 a 17 de setembro.

As escolas têm até ao final do mês para recolher os manuais do 2.º ciclo e para descarregarem os dados relativos aos alunos na plataforma.

Os alunos do 1.º ciclo não têm de devolver os manuais por estes livros, que têm exercícios, recortes, pinturas e colagens, não permitirem que sejam reutilizados.

No ano passado, recorde-se, a devolução e reutilização foi interrompida devido à pandemia e à recuperação das aprendizagens por determinação do Parlamento.