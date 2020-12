Já há logótipo e site da Presidência Portuguesa da UE

Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

"O Sol e o Leme": é este o nome que foi dado ao logótipo da Presidência Portuguesa da União Europeia, inspirado em elementos associados a Portugal e à sua história. O sol é composto por 27 pontos, relativos aos 27 estados membros, e remete para um leme, que pretende associar aos descobrimentos portugueses.

O logótipo, o website e a identidade visual da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, foram apresentados esta sexta-feira de manhã numa cerimónia no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com a presença do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

Sob o lema "Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital", o Governo assume como suas prioridades para a presidência da UE, a iniciar em janeiro de 2021, a recuperação económica da atual crise europeia, provocada pela pandemia de covid-19, e a transição sustentável para "uma Europa resiliente, inovadora, coesa e aberta ao mundo".

O logótipo desta que será a quarta Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia foi concebido pelo ateliê Providência Design e tem como inspiração a bandeira da União Europeia e as suas cores, "num sol e num leme que guiam a União em navegações futuras", lê-se no Portal da Presidência.

A Presidência Portuguesa lançou, também, o seu website www.2021portugal.eu, e as redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e Flickr.

Portugal assumiu a Presidência rotativa do Conselho pela primeira vez em 1992, novamente em 2000, e 2007, sendo que esta última ficou marcada pela assinatura do Tratado de Lisboa.

Há também uma música oficial da Presidência, que foi feira por Fred Ferreira, baterista dos "Orelha Negra".