Já há uma linha de apoio para diabéticos

Joana M. Soares Hoje às 13:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal criou uma linha de telefone gratuita de apoio a diabéticos, que integram um grupo especialmente vulnerável à pandemia de Covid-19.

O número de apoio aos doentes com diabetes por causa da Covid-19 - 21 381 61 61 - estará disponível todos os dias, incluindo aos fins de semana, entre as 8 e as 20 horas, de forma gratuita.

Em comunicado, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) explica que a linha pretende ser uma fonte de "aconselhamento especializado às pessoas com diabetes". Deste modo, segundo a associação, evitam-se "deslocações desnecessárias" e reduz- se "a possibilidade de contágio no período em que durar a pandemia da Covid-19".

Para já, serão quatro os enfermeiros que estarão a prestar apoio na linha telefónica, estando prevista a contratação de mais profissionais ao longo do funcionamento do serviço.

José Manuel Boavida, presidente da APDP, escreve que esta "atitude preventiva" dará resposta "às necessidades de uma população de elevado risco, que necessita de manter um bom controlo e não pode ser abandonada nas suas casas".

O responsável alerta ainda que os diabéticos com mais de 60 anos devem estar numa "quarentena rigorosa", sublinhado que a linha de atendimento pode ser muito útil para um eventual encaminhamento para uma consulta de urgência ou outro tipo de ajuda premente de equipas de saúde. A associação deixa um apelo às operadoras de telecomunicações para que sejam solidárias com a linha.