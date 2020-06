Já houve 10 ministros mais novos do que João Leão nas Finanças

Carla Soares Hoje às 08:26 Facebook

Sucessor de Mário Centeno, que toma posse esta segunda-feira, está na média de idades dos ex-governantes. Teixeira dos Santos esteve mais tempo do que o economista que regressa ao Banco de Portugal.

João Leão, o novo ministro das Finanças que toma posse esta segunda-feira, está longe de ser o mais novo a assumir esta pasta, com 46 anos, precisamente a média etária dos antecessores. Dos governos constitucionais, desde 1976, 10 ministros assumiram com menos idade a tutela das Finanças, 12 eram mais velhos e um tinha a mesma idade do que o sucessor de Mário Centeno, economista que esteve quatro anos e meio no cargo. Só Teixeira dos Santos ficou mais tempo: seis anos.

Em 23 ministros, os "quarentas" ganham vantagem, com 13 governantes. Dois tomaram posse na casa dos 30, sete nos 50 e um era sexagenário. Neste caso, uma mulher: Manuela Ferreira Leite assumiu o cargo de ministra do Estado e das Finanças em 2002, no Governo de Durão Barroso, com 61 anos. O segundo a tomar posse com mais idade foi Bagão Félix, em 2004, aos 56 anos, no breve Governo de Santana Lopes.

No outro extremo está Vítor Constâncio que, com 34 anos, foi ministro das Finanças e do Plano, em 1978. Aos 36, assumiu a pasta financeira Sousa Franco, em 1979, no Governo de Pintasilgo. Mais tarde, aproximou-se de Guterres e foi seu ministro de 1995 a 1999.

Maria Luís tinha 45 anos

Com 40 anos, tomaram posse Miguel Cadilhe e Miguel Beleza, dos governos de Cavaco (em 1985 e 1990); com 41 anos, o próprio Cavaco Silva nas Finanças desde 1980 (Sá Carneiro e Freitas) e Ernâni Lopes (Soares, 1983); com 43 Morais Leitão (Pinto Balsemão, 1981); e com 44 Jorge Braga de Macedo (Cavaco, 1991).

Com apenas menos um ano do que Leão, assumiu as Finanças Medina Carreira no primeiro Governo constitucional de Mário Soares, em 1976. Já em 2013, também Maria Luís Albuquerque entrou com 45 anos na equipa de Passos Coelho.

Quem tinha a mesma idade do que João Leão quando foi ministro, em 1978, foi Silva Lopes.

"Radical novidade"

Mário Centeno tinha apenas mais dois anos quando tomou conta das Finanças, com 48, em 2015. António Costa elogiou o tempo que se manteve no cargo. Foram quatro anos e seis meses; agora regressa ao seu lugar no Banco de Portugal. Mas fica em segundo porque foi no Governo de Sócrates que o ministro das Finanças esteve mais tempo (2005/ 2011): Teixeira dos Santos soma cinco anos e seis meses. E num trimestre acumulou com a Economia.

Da lista dos mais novos, Braga de Macedo esteve nas Finanças dois anos. Instado pelo JN sobre ser ministro na casa dos 40, referiu que "muito mais relevante do que idade, género ou formação académica é a radical novidade da conjuntura nacional, europeia e mundial que deve levar-nos todos a desejar ao novo titular que saiba atender mais à função acionista do Estado do que o seu predecessor" para promover a competitividade.

Nota, porém, que "assiste-se por todo o mundo a um extraordinário aumento do número de mulheres na chefia de governos e à diminuição das idades, não só de ministros mas de chefes do governo, sendo a finlandesa de 34 anos um exemplo notório dos dois fenómenos". Sobre João Leão, conta que o irmão foi seu aluno na Universidade Nova de Lisboa "e falava com grande admiração do mano".

"No meu caso, o mais específico não foi a idade mas sim a total ausência de experiencia política", diz o ex-ministro, lembrando que "em política era um bebé".

Equipa

Três novas entradas

Os novos secretários de Estado do Orçamento, Cláudia Joaquim, das Finanças, João Nuno Mendes, e Tesouro, Miguel Cruz, tomam hoje posse pelas 10 horas, juntamente com o novo ministro de Estado e das Finanças, João Leão.

Número dois

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, é promovido a Adjunto do novo ministro.

Saídas

Além de Centeno, saem Ricardo Mourinho Félix, o seu secretário de Estado Adjunto e das Finanças, e Álvaro Novo, secretário de Estado do Tesouro, que serão exonerados pelo presidente da República na mesma cerimónia.