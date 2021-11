Já mais de metade dos militantes do PSD tem quotas em dia para votar

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:26 Facebook

Mais de metade (50,68%) dos militantes do PSD estão aptos a votar nas eleições diretas do partido, marcadas para dia 27. A barreira foi ultrapassada ao início da tarde desta quarta-feira, o último dia em que é possível regularizar o pagamento das quotas para participar no ato eleitoral.

De entre um total de 84 626 militantes, há 42 887 que podem ir às urnas para escolher entre Rui Rio, Paulo Rangel e Nuno Miguel Henriques (sendo que este último ainda não entregou as assinaturas).

Segundo o site do PSD, a maioria dos que estão aptos a votar pertence à distrital do Porto (7 496, cerca de 17,5% do total dos que podem fazê-lo). Seguem-se as distritais de Lisboa - Área Metropolitana (5 768, que representam 13,45% dos militantes com quotas em dia) e de Braga (5 598, ou seja, 13,05% dos sociais-democratas aptos a escolher o líder).

Estas distritais podem ser decisivas e todas elas pendem para Rangel: o eurodeputado tem do seu lado o líder da distrital do Porto, somando também importantes apoios em Lisboa e Braga. No entanto, as hostes de Rio consideram plausível que as vontades das cúpulas locais possam não ser coincidentes com as das bases.

O número de militantes com a situação regularizada já é mais elevado do que nas últimas diretas, em 2020. Na altura, o universo eleitoral foi de 40 628 pessoas, tendo votado 32 582 (cerca de 80%).

Mais 113 militantes do que na véspera

Do outro lado do espectro estão as distritais de Lisboa (Oeste) (366 militantes, correspondentes a 0,85% do total), Beja (304, ou seja, 0,71%) e Portalegre (270, isto é, 0,63%). Os círculos com menor número de militantes aptos a votar são os da Europa (135, que equivalem a 0,31%) e de Fora da Europa (39, ou seja, 0,09%).

A nível concelhio, é Lisboa quem tem mais peso (pelas 16 horas eram 2169 militantes, ou 5% do total). Segue-se Barcelos (1431, que perfazem 3,34% do universo eleitoral) e o Porto (1226, ou seja, 2,86% do bolo total de militantes aptos a ir às urnas).

O número total de militantes do partido também tem aumentado com o aproximar das eleições: esta terça-feira eram 84 513 mas, pelas 16 horas de quarta-feira, já havia mais 113.