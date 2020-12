Já morreram mais de 5900 pessoas com covid-19 em Portugal

JN Hoje às 14:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista, esta quinta-feira, mais 4320 infetados e 87 mortes por covid-19, ultrapassando as 5900 vítimas desde o início da pandemia.

Há mais 4320 casos de contágio, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira, que eleva para 362 616 o número total de casos confirmados desde março. Desses, 69 686 correspondem a doentes ativos (mais 924 do que ontem). Por outro lado, recuperaram mais 3 309 pessoas, elevando para 287 028 o número de doentes dados como curados. O número de vítimas mortais em Portugal é agora de 5902.

A região Norte contabiliza mais 1992 infetados, o que equivale - tal como ontem - a cerca de 46% do total de novas infeções, somando, desde o início, um total de 189 057 infetados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1288 novos contágios (e um total de 117 216). Na região Centro, há mais 731 casos (em 38 878), no Alentejo mais 169 (em 8411), e no Algarve mais 73 (em 6391). O arquipélago dos Açores regista 32 novos casos (em 1509) e o da Madeira mais 35 (1154).

Nos hospitais há menos 39 pessoas internadas em 24 horas, são 3 142 no total. Já nos cuidados intensivos, há mais oito doentes, num total de 494 infetados a necessitar de maiores cuidados.

Das 87 vítimas mortais registadas esta quinta-feira, 66 tinham mais de 80 anos (27 eram homens e 39 eram mulheres), 13 tinham entre 70 e 79 anos (sete homens e seis mulheres), seis tinham entre 60 e 69 anos (quatro eram homens e duas eram mulheres), uma mulher tinha entre 50 e 59 anos e um homem tinha entre 40 e 49 anos.

No dia em que Portugal ultrapassa as 5900 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, com 5902 óbitos a lamentar, o boletim mostra que morreram, face a ontem, mais 87 pessoas com a doença. Até agora, o valor mais alto de mortes por covid-19 foi registado na segunda-feira passada (98).