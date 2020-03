Já morreram pelo menos 12 seniores internados em instituições

JN Hoje às 14:10 Facebook

A diretora-geral da Saúde admitiu, sexta-feira, desconhecer o número de vítimas que a pandemia de Covid-19 já fez em lares de idosos.

Mas o JN contabilizou, só esta semana, 12 vítimas (Braga, Albergaria-a-Velha, e dois na Maia, no início da semana, duas em Coimbra, duas em Aveiro e mais duas em Resende e duas em Pombal). Graça Freitas defendeu ainda que é preciso que sejam as instituições que alojam idosos e as comunidades locais a tomar "medidas preventivas" para reduzir a concentração de pessoas antes que surjam casos de infeção". Ainda assim, nos lares crescem dificuldades com o aumento do número de idosos e funcionários infetados e a incerteza de saber o que fazer com eles.