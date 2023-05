Já são conhecidos os 10 professores finalistas do "Nobel da educação"

Isabella Teixeira Hoje às 18:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A edição nacional deste ano do Global Teacher Prize Portugal selecionou os dez professores, de todo o país, que vão disputar a distinção. O vencedor receberá 30 mil euros.

Depois do grande êxito de participação dos professores no período de inscrição, a iniciativa Global Teacher Prize Portugal divulgou os 10 professores finalistas da edição de 2023. Foram selecionados de um total de 119 candidaturas, efetuadas por iniciativa de professores ou através das recomendações de outros elementos da comunidade educativa.

Os 10 finalistas ao prémio, que também é conhecido como "Nobel da educação", são: Ana Maria Feliciano Dos Santos (Bombarral), Aniceta Neves Pena (Pombal), António João Apolinário Pereira (Funchal), Carlos Alberto Garrinho Gonçalves (Portimão), Cristina Maria de Sousa Ferreira Marques (São João da Madeira), Lídia Maria Fernandes Diniz Mineiro (Covilhã), Nuno Maurício Pires Gonçalves (Chaves), Paulo Jorge Nogueira Torcato (Loures), Rui Manuel Ávila da Rosa (Salvaterra de Magos) e Sérgio Rúben Lourosa Alves (Almada).

PUB

A edição deste ano - que retoma a iniciativa depois de um ano de interregno - conseguiu "mais uma adesão histórica", na medida em que houve necessidade de alargamento de prazos para as recomendações e candidaturas. No final foram validados as 119 candidaturas, com apenas cinco a não reunirem os requisitos.

Em termos de candidaturas, os professores são originários de diferentes localidades, de 17 distritos do Continente e ilhas, sendo que 57% lecionam fora de Lisboa e Porto - cidades "onde os níveis de concentração de escolas, de alunos e de professores é maior" -, e alguns trabalham mesmo em meios rurais.

Na fase de candidaturas foi verificado existirem todos os níveis de ensino, com predominância do 1.º Ciclo e do Pré-escolar e 3.º Ciclo, como também alguma relevância do 2.º Ciclo, do Secundário e do Profissional. Após esta fase de candidaturas, é agora responsabilidade do júri analisar os finalistas para eleger o grande vencedor ou vencedora.

O Global Teacher Prize Portugal destina-se a professores que se tenham "distinguido pela solução encontrado para um qualquer problema ligado à escola e ao ensino", refere a organização. O vencedor recebe 30 mil euros, "sendo uma parte destinada a replicar ou amplificar o impacto da solução proposta, e outra parte para uso pessoal do vencedor".

Mediante uma parceria entre a Fundação Santander Portugal, e a Global ​​​​​​​Teacher Prize Portugal, o envolvimento tem como principal meta reforçar a importância da educação na sociedade.