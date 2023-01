Já são conhecidos os fechos rotativos das urgências de obstetrícia até março

A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde divulgou esta sexta-feira o calendário do funcionamento rotativo dos serviços de urgência de ginecologia/obstetrícia e blocos de partos da região de Lisboa e Vale do Tejo para o primeiro trimestre deste ano. Todas estão abertas de segunda-feira a quinta-feira. Entre sexta-feira e domingo há sempre quatro ou cinco que fecham de forma alternada.

A operação "Nascer em Segurança no SNS 2023" funciona na mesma lógica de encerramentos alternados em que trabalharam os serviços de urgência de ginecologia/obstetrícia e os blocos de partos no período do Natal e Ano Novo.

Assim, de segunda-feira a quinta-feira, não há condicionamentos e estarão sempre abertos os 13 serviços de urgência com blocos de partos na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Entre sexta-feira e domingo, os encerramentos são alternados. Na primeira e terceira semana de cada mês, encerram sempre as mesmas quatro urgências: Hospital Distrital de Santarém, Hospital de Vila Franca de Xira, Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca (Amadora) e Centro Hospitalar de Setúbal/Hospital São Bernardo.

Na segunda e na quarta semana de cada mês, encerram as cinco urgências com bloco de partos do Centro Hospitalar do Médio Tejo (Abrantes), do Centro Hospitalar do Oeste (Caldas da Rainha), do Centro Hospitalar Lisboa Central/Hospital São Francisco Xavier, do Hospital Beatriz Ângelo (Loures) e do Centro Hospitalar Barreiro Montijo.

No último fim-de-semana de março, o único mês que tem cinco fins-de-semana, aplica-se o calendário de encerramentos igual ao da primeira e terceira semana do mês.

Em comunicado, a Direção Executiva do SNS justificou a revalidação do modelo de funcionamento alternado com a necessidade de "salvaguardar os princípios da equidade, qualidade, prontidão, humanização e previsibilidade dos cuidados prestados no SNS".

O calendário resulta do trabalho realizado entre a Direção Executiva e várias entidades públicas ligadas ao setor da saúde, tendo sido fechado na passada terça-feira, 10 de janeiro.

"Os resultados deste plano estratégico serão avaliados pela Direção Executiva do SNS durante o primeiro trimestre de 2023 e informarão as decisões para os trimestres seguintes, nomeadamente para o verão", lê-se no comunicado.