Já são conhecidos os horários das aulas na telescola

A iniciativa "Estudo em Casa" do Ministério da Educação durante o tempo de pandemia já tem os horários das aulas definidos.

A telescola começa a partir de 20 abril e será transmitida na RTP Memória. As aulas abrangem o 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e haverá também programação para as crianças em idade pré-escolar.

As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 17.50 horas e abrangem disciplinas tão diversas como o Português, História, Geografia, Educação Física e Alemão.

Veja o calendário:

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que aulas serão retomadas a partir de 14 de abril à distância. António Costa admite o regresso das aulas presenciais apenas para alunos do 11.º e 12.º anos, mas ainda não há uma data fechada.