Já se pagam multas por referência multibanco em quase 200 concelhos

Descentralização na área do estacionamento público impulsionou o número de adesões à rede SIBS. No início eram só 59. Sistema permite que os autos elaborados ela PSP e GNR cheguem por via eletrónica aos municípios, acelerando o processo.

O processo de descentralização de competências do Estado para as câmaras municipais fez aumentar o leque de concelhos onde é possível pagar multas de estacionamento através de uma referência multibanco. Há 195 concelhos com este serviço em Portugal continental.

Nuns concelhos, a possibilidade de pagamento de multas através de uma referência multibanco é um serviço básico que já existe há muitos anos, sobretudo naqueles que têm Polícia Municipal e que fizerem a adesão aquando da criação desta autoridade. No entanto, outros só agora aderiram à boleia do processo de descentralização.