Jackpot de 100 milhões saiu em Portugal

O jackpot do Euromilhões, desta sexta-feira, saiu em Portugal

A combinação vencedora do concurso 00462020 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 8,19,20,29 e 44. As estrelas são o 3 e o 8.

O segundo prémio, de 349.306,00 euros, contemplou quatro jogadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, no valor de 65.085,87 euros, vai ser entregue a cinco apostadores, nenhum deles em Portugal.

Já o quatro prémio, de 2.487,14 euros, contemplou 64 apostadores, sete dos quais em Portugal.

De acordo com o portal da Santa Casa, o Milhão saiu em Lisboa.