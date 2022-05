JN/Agências Hoje às 00:12 Facebook

O sorteio do Euromilhões não contemplou hoje nenhum vencedor, perspetivando-se agora um "jackpot" de 215 milhões de euros na próxima semana.

A chave sorteada foi a seguinte: 03; 24; 08; 18 e 40, e as estrelas 03 e 11.

O sorteio realizado na sexta-feira ditou cinco segundos prémios com valor de 265.989,52 euros, 16 terceiros prémios, com o valor de 19.426,92 euros, e 89 quartos prémios, com o valor de 1.087,82 euros.