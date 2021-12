Jackpot de 79 milhões de euros saiu a apostador em França

JN Hoje às 22:17 Facebook

O primeiro prémio do concurso desta terça-feira do Euromilhões, no valor de mais de 79 milhões de euros, foi atribuído a um apostador em França.

O segundo prémio vai ser dividido por cinco apostadores, um deles em França, outro no Reino Unido e três em Espanha. Cada um vai receber cerca de 123 890 euros.

Já o terceiro prémio será dividido por 20 apostadores, sete deles em Portugal. Os restantes apostadores são do Reino Unido (sete), Espanha (dois) e Bélgica (um). Cada um vai receber um prémio de cerca de 7230 euros.

A combinação vencedora do concurso do Euromilhões, sorteada esta terça-feira, é composta pelos números 4-6-15-17-29 e pelas estrelas 9-12.