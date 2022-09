"Jackpot"do Euromilhões sobe para 174 milhões de euros

JN Ontem às 23:20 Facebook

Não foi apurada nenhuma aposta vencedora do concurso 74/2022 do Euromilhões, por isso, há um novo "jackpot" em jogo na terça-feira.

Nenhum apostador acertou na chave do concurso 74/2022 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa. Assim, o "jackpot" do primeiro prémio passa de 160 milhões para 174 milhões de euros no sorteio da próxima terça-feira.

Com o segundo prémio (cinco números e uma estrela) foram apurados seis vencedores, todos fora de Portugal, com um prémio superior a 178 mil euros.

Já com o terceiro prémio (cinco números) há sete apostas apuradas, uma das quais registada em território nacional, cujo prémio corresponde a 35.733 euros.