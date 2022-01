Janeiro com 42% do total de casos em Portugal

Mais de um milhão de infeções registadas num mês. Os contágios nas crianças dispararam entre 1 e 27 de janeiro.

Desde o início do ano de 2022, 1 030 588 pessoas testaram positivo à covid-19 em Portugal, o que significa que 42% dos casos confirmados durante todo o período da pandemia (primeiro caso foi registado a 2 de março em território nacional) concentraram-se no mês de janeiro deste ano. No total, e de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira, contabilizaram-se 2 443 524 casos positivos desde março de 2020 em Portugal.

Os números do início do ano de 2022 face aos atuais mostram a evolução da situação pandémica no país, em virtude da disseminação da variante ómicron, do aumento dos contactos sociais e da maior circulação de pessoas, com o regresso das aulas presenciais e o fim da obrigatoriedade do teletrabalho.