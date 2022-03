Janeiro com mais de seis mil nascimentos

Guilherme Lopes Hoje às 18:27 Facebook

Em janeiro de 2022 nasceram mais de 6 mil bebés, correspondendo a um aumento de 253 nascimentos face ao mesmo mês do ano passado. Tal como em dezembro de 2021, que registou um aumento de 620 bebés face ao mês homólogo de 2020, este dado representou um crescimento na demografia portuguesa, depois de em 2021 ter registado um saldo natural negativo (diferença entre nascimentos e mortes) de mais de 45 mil.

As Estatísticas Vitais do Instituto Nacional de Estatística (INE), que reúnem os dados mensais da Mortalidade, Natalidade e Nupcialidade, revelam que janeiro de 2022 registou 6257 nados-vivos, um aumento de 4,2% (mais 253) face a janeiro de 2021. Esta análise do INE foca-se no período de janeiro de 2019 a janeiro de 2022 e retrata com otimismo a demografia nacional, depois de no ano passado o país ter batido um mínimo histórico de nascimentos: 79761 segundo o INE.

Desde março de 2020 que se nota um decréscimo da natalidade, tendo-se registado 5735 nascimentos em fevereiro de 2021, o valor mais baixo da análise.

Estes dados confirmam que 2021 foi um ano negro para a demografia portuguesa, com mais 1468 óbitos face a 2021 (um aumento de 1,2%) e mais 12 856 óbitos (11,4%) do que em 2019 (pré-pandemia). Em 2021, Portugal teve menos 4930 nascimentos do que ano anterior (um decréscimo de 5,9%).

A partir de março de 2021, ocorreu uma reversão gradual desta tendência, culminando com o mês de dezembro a registar o nascimento de 6 907 bebés (mais 620 nascimentos), um aumento de 9,9% face ao mesmo mês do ano de 2020.

Contudo, o INE refere que o valor do saldo natural no ano 2021 foi de -45 216, uma diferença muito superior ao valor observado em 2019 (-25 214) e 2020 (-38 932).

No que diz respeito aos casamentos, janeiro fechou com 1140, um aumento face aos 314 celebrados no período homólogo do ano passado. O INE revela que em 2021 foram celebrados 29 054 matrimónios, mais 10 152 (53,7%) do que em 2020 e menos 4218 (-12,7%) do que em 2019. O pico em 2021 ocorreu em agosto, com 4612 casamentos celebrados.