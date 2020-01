Janeiro foi tão longo que pareceu um ano? As notícias provam-no

Augusto Correia Hoje às 21:01 Facebook

O mês de janeiro acaba, finalmente, hoje. E até termina a uma sexta-feira, para acentuar a sensação de que parecia interminável.

Se é daquelas pessoas que está aliviada com o fim do "ano janeiro", o mês da "blue monday",o dia mais triste do ano (segunda-feira, 20), e do difícil apertar do cinto, após os exageros gastronómicos e financeiros de dezembro, fique a saber que o primeiro mês do ano, em termos noticiosos, pareceu mesmo um ano.

Ora confira este resumo das notícias que marcaram o mês de janeiro. Um "top 20", de uma lista de pelo menos 50 artigos que marcaram o primeiro mês do ano:

Agressões a médicos - As primeiras agressões, reveladas a 2 de janeiro, aconteceram antes do fim do ano. A 27 de dezembro, uma médica foi violentamente agredida no hospital de Setúbal e no dia 31 um médico foi socado e pontapeado no Centro de Saúde de Moscavide. Outras se seguiram, ao ponto de, no final do mês, o Ministério da Saúde ter anunciado que a agressão a profissionais de saúde passará a ser crime de investigação prioritária.

Morte de general Qassam Soleimani - O ano começou marcado pela agressão. Donald Trump assumiu ter dado a ordem para liquidar o general Qassam Soleimani, comandante da força de elite iraniana al-Quds. O Irão prometeu vingar o homem conhecido como o "demoníaco" Che Guevara, arrastando o mundo para uma escala de tensão que se esfumou com o aparecimento de um vírus vindo da China.

Coronavírus - O primeiro caso de contágio de Coronavírus terá sido descoberto no início do mês de Dezembro, em Wuhan, na província de Hubei, no centro da China. Mas só em janeiro as autoridades chinesas revelaram este novo tipo de pneumonia, que já fez mais de 200 mortos e afetou mais de 10 mil pessoas, números oficiais e que muitos dizem esconder a real dimensão da doenças, entretanto declarada emergência de saúde pública nacional. Este guia explica melhor o que é o 2019-nCoV, como se transmite e como se previne.

Avião ucraniano abatido em Teerão - Dois dias depois da morte de Soleimani, um avião ucraniano caiu minutos após levantar do aeroporto de Teerão. A República Islâmica do Irão começou por negar qualquer intervenção, mas, perante as provas e a pressão internacional, acabou por admitir que a aeronave, com 176 pessoas a bordo, havia sido abatida por engano. Morreram todos os que seguiam a bordo, atingidos por dois mísseis.

Mortes nos hospitais - A tragédia aconteceu em dezembro, mas só foi conhecida a 4 de janeiro, quando a mãe revelou a dor pela perda da filha, Leonor, de 12 anos, após duas visitas ao hospital da CUF. A menina morreu em casa, horas depois de ter tido alta. Poucos dias depois, foi conhecido o caso de uma outra criança, de oito anos, que morreu na sala de triagem das urgências do hospital Nélio Mendonça, na Madeira. A 19 de janeiro foi conhecido o caso da morte de Albano, que faleceu em casa, a 4 de janeiro, meia hora após ter tido alta do hospital de Braga.

Início da instrução ao caso Tancos - Começou a 8 de janeiro, em silêncio, o debate instrutório do processo do roubo e recuperação de armamento dos paióis de Tancos. Pelo caminho, várias testemunhas foram ouvidas, incluindo, esta sexta-feira, uma das principais figuras. Paulo Lemos, o arrependido que chegou a ser arguido no caso de Tancos e se tornou conhecido pela alcunha "Fechaduras", nega ter sido pago pela Polícia Judiciária para funcionar como agente encoberto e diz que fez todos os possíveis para evitar o assalto.

Morte no Dakar - A morte do piloto português Paulo Gonçalves foi uma das notícias mais marcantes do mês de janeiro. O motociclista de Esposende foi vítima de uma queda fatal no Rali Dakar, na Arábia Saudita, a 12 de janeiro. Um domingo trágico para o desporto motorizado.

Luanda Leaks - É outro dos casos incontornáveis deste início de ano. A investigação jornalística revelou negócios alegadamente pouco claros de Isabel dos Santos. A mulher mais rica de África foi constituída arguida em Angola, por má gestão e desvio de fundos, durante a passagem pela companhia petrolífera Sonangol. O caso, que chegou ao Consórcio Internacional de Jornalistas, teve origem em documentos fornecidos pelo pirata informático Rui Pinto, em prisão preventiva a aguardar julgamento, por vários crimes. Este guia faz um resumo do que está em causa com o "Luanda Leaks".

Tempestade Glória - Em Portugal, Glória não passou de uma depressão atmosférica, mas em Espanha fez-se tempestade e causou pelo menos 13 pessoas, segundo o balanço feito a 23 de janeiro. Uma das imagens mais marcantes deste temporal foi captada em vídeo em Maiorca, com uma onda de 14 metros a atingir prédios.

Independência real - Harry e Meghan quiseram ser independentes e abdicaram dos títulos reais. Um terramoto que afetou os seguidores da monarquia britânica, confirmado por um comunicado da rainha Isabel II, a 18 de janeiro de 2019. O casal está livre para viver a vida como entender, até ver, a meias entre o Canadá, de Meghan, e o Reino Unido do filho de Carlos e Diana.

Direita (e centro) a votos - O PSD foi a votos, pela primeira vez em diretas e com segunda volta. Rui Rio venceu à primeira e confirmou, à segunda, a 18 de janeiro, que vai continuar como líder do PSD. Mais à direita, o CDS encontrou em Chicão um sucessor para Assunção Cristas, que deixou a liderança dos centristas após a queda de votos nas eleições legislativas de outubro. Quem é e o que pensa o novo, e jovem, líder do CDS.

Orçamento aprovado na generalidade - Os votos do PS, conjugados com a abstenção dos ex-parceiros da "Geringonça" da legislatura passada e do PSD/Madeira, foram suficientes para fazer passar no Parlamento o Orçamento de Estado para 2020, na generalidade. Antes do fim do mês, partidos, de todos os quadrantes políticos, fizeram centenas de proposta de alterações, que vão agora ser debatidas na especialidade.

Troca de acusações (e agressões) entre cidadã e polícia - Cláudia Simões é outro nome marcante do mês de janeiro. A mulher diz que foi agredida por um polícia porque a filha se esqueceu do passe, na Amadora. A polícia tem uma versão diferente, diz que foi usada a força estritamente necessária e, na dúvida, o Ministério Público constituiu-a como arguida. O caso ganhou contornos mais dramáticos, e preocupantes, com a agressão ao motorista da Vimeca que denunciou Cláudia à PSP e extrapolou para lá das fronteiras administrativas e da legitimidade democrática, com a Entidade Reguladora da Comunicação Angolana a admoestar um apresentador de televisão de Angola que alegadamente apelou à violência contra os portugueses a residir naquela país africano. Salu Gonçalves rejeita as acusações.

Transferências milionárias - "Finalmente". A forma como o empresário de Bruno Fernandes assinalou a confirmação do internacional português para o Manchester United pode ter múltiplas leituras. Mas para o jovem futebolista maiato, foi o concretizar de dois sonhos antigos: jogar na Premier League e seguir as pisadas de Cristiano Ronaldo. Um desejo partilhado por Trincão, um jovem extremo do Braga, que deixa o clube para representar o Barcelona, de Espanha, a troco de 31 milhões de euros. Fica preso aos catalães por uma cláusula de 500 milhões de euros.

Ronaldo e o apartamento mais caro de Portugal - Cristiano Ronaldo é notícia quase todos os dias. Este mês, foi falado por ser o comprador do apartamento mais caro de Lisboa e arredores (Portugal todo). O futebolista pagou 7,3 milhões de euros por uma "penthouse" de 287 m2 de área no edifício Castilho 203, na capital. Com piscina no telhado e vistas para o Tejo.

Kobe Bryant - Desportista de eleição e um dos melhore basquetebolistas da história da Liga Norte-Americana de Basquetebol, NBA,morreu, acompanhado de uma das filhas, num acidente de helicóptero, a 26 de janeiro, em Los Angeles, nos EUA.

Morte de estudante cabo-verdiano - Luís Giovani morreu a 31 de dezembro, após 10 dias em coma no hospital de São João no Porto. Ficou gravemente ferido após uma agressão à porta de um bar em Bragança. O caso gerou insinuações racistas, preocupações com a atuação das autoridades portuguesas e tensão entre partidos, mas a 17 de janeiro a Polícia Judiciária anunciou a detenção de cinco suspeitos da morte do jovem estudante cabo-verdiano, por motivos fúteis.

Andebol histórico - A seleção nacional de andebol regressou a Portugal no dia 26, depois de disputar o Campeonato Europeu, no qual obteve a melhor classificação de sempre, e a comitiva foi calorosamente recebida à chegada ao aeroporto de Lisboa.

Divórcio LIVRE-Joacine - O caso arrastou-se quase desde a entrada de Joacine Katar Moreira no Parlamento. Com tensão, trocas de acusações e uma crise entre o LIVRE a única deputada eleita pelo partido, um dos três novos a entrar na Assembleia da República, esta legislatura. O divórcio confirmou-se na madrugada do último dia de janeiro, com o partido a retirar a confiança política à deputada.

Brexit confirmado - O processo foi longo, tortuoso, conflituoso e até teve eleições e mudança de primeiro-ministro. Mas Boris Johson, eleito em dezembro, cumpriu o prometido (em Bruxelas já foi formalizado ontem) e esta sexta-feira, dia 31, às 23 horas (mais uma no centro administrativo da União Europeia) o Reino Unido deixa de pertencer à UE. Os 28 passam a 27. Estes são os termos do divórcio.