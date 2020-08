Jardim quer Albuquerque em Belém: "Lisboa não vai com falinhas mansas"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:34 Facebook

Desiludido com Marcelo, o antigo presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, incentivou esta quarta-feira o seu sucessor, Miguel Albuquerque, a candidatar-se às eleições presidenciais de janeiro. Jardim disse que o país é "muito centralizado" e que é em Lisboa "que tem de se fazer a luta política". Mas avisou: "Aqueles senhores não vão com falinhas mansas".

Jardim reconheceu que "o estilo" de Miguel Albuquerque quanto à forma de fazer política é "muito diferente" do seu, mas vincou a importância de existir um candidato que volte "a suscitar, a nível nacional, o debate sobre o ponto de vista das ilhas".

O antigo líder do Governo Regional madeirense também lançou farpas a Marcelo Rebelo de Sousa, que considera estar alinhado com o Governo central. "São iguais em quase tudo, só as fotografias é que mudam", sustentou, dizendo que Marcelo "gosta de conciliar e não gosta de ter problemas".

"O que fez a Madeira conseguir muita coisa e avançar foi estar em Lisboa. Lá é que é o palco, porque o país é muito centralizado. Portanto, é lá que tem de se fazer a luta política. Eu andava sempre metido na política nacional; o Miguel, nos primeiros anos, andou aqui um pouco pensando que, com falinhas mansas, levava [a melhor]. Aqueles senhores não vão com falinhas mansas", afirmou Alberto João Jardim em declarações à RTP.

Ventura tenta seduzir Albuquerque

André Ventura, líder do Chega, convidou esta quarta-feira Miguel Albuquerque a apoiar a sua candidatura a Belém, propondo-lhe ser "um dos pilares" da campanha através da função de "Máximo Coordenador e Representante Político".

Segundo o Observador, o chefe do Governo da Madeira está de férias e ainda não leu a carta de Ventura. No entanto, fez saber que a sua candidatura "ainda não está encerrada" e até admitiu vir a apoiar Marcelo Rebelo de Sousa.

O seu posicionamento final quanto às presidenciais, acrescentou Albuquerque, "dependerá das posições e programas que os candidatos, incluindo o prof. Marcelo Rebelo de Sousa, tomarem em relação à Madeira e à defesa das suas principais propostas".