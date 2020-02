Gina Pereira e Nuno Miguel Ropio Hoje às 21:18 Facebook

O histórico dirigente e anterior presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, está no congresso do PSD de Viana do Castelo para dar força a Rui Rio e deixar uma mensagem: "É preciso acabar com essas rixas dentro do partido e pensar no país".

"O PSD é um partido que tem alguns aspetos exóticos: quando está na Oposição, resolvem brincar aos partidos dentro do partido; quando estão no poder endeusem os líderes. São dois extremos. É preciso acabar com essas rixas dentro do partido e pensar no país", disse, procurando pôr um ponto final nas "traquinices".

"O PSD não pode perder energias a não ser na luta pela reforma do sistema político e em tentar ser Governo, esses são os dois grandes objetivos do PSD", recusando perder tempo a falar nas disputas pela liderança. ".Não me interessa essa gente, estar a pensar nisso, acabou", disse.

"O melhor caminho é o partido saber o que quer e para onde vai. O partido tem de se concentrar em procurar reformar o sistema político e procurar ser governo, Fora disto o resto não interessa", disse, em declarações aos jornalistas no congresso de Viana, abrindo a porta a que o PSD possa apoiar candidatos independentes nas autárquicas de 2021.