Jerónimo admite perdas e traça metas para o Orçamento do Estado

CDU perdeu pelo menos cinco das 24 câmaras municipais que conquistara em 2017, incluindo os bastiões de Montemor-o-Novo e Mora, mas segurou a capital do distrito, Évora.

Ainda a noite eleitoral estava longe do fim e já Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, admitia, em Lisboa, que os resultados da CDU tinham ficado "aquém dos objetivos colocados", apontando já ao próximo Orçamento do Estado.

"Passadas as eleições para as autarquias locais, coloca-se com maior premência a a necessidade de dar resposta aos problemas do país", elegendo o "aumento das pensões de reforma" e a "criação de uma rede pública de creches gratuitas" como algumas das principais necessidades nacionais.

"A discussão e o nosso posicionamento não vão começar e acabar no Orçamento do Estado para 2022", alertou Jerónimo de Sousa, para quem a questão da liderança do partido não está em cima da mesa.

Das 24 câmaras municipais conquistadas há quatro anos pela CDU, coligação que une PCP e "Verdes", pelo menos cinco caíram para o PS e para a Direita, três das quais no Alentejo: Montemor-o-Novo e Mora - comunistas desde 1976 - e Alvito para os socialistas, e Vila Viçosa para uma coligação entre PPD/PSD, CDS-PP, MPT e PPM. No Ribatejo, Alpiarça passou para as mãos do PS, enquanto, pelas 2 horas, disputava ainda com os socialistas a liderança em Loures.

Em contrapartida, a CDU conquistou Viana do Alentejo e Barrancos ao PS e, pela 2 horas desta segunda-feira, estava já confirmada a manutenção de mais 16: Alcácer do Sal, Arraiolos, Avis, Benavente, Cuba, Évora, Grândola, Monforte, Palmela, Santiago do Cacém, Serpa, Seixal, Sesimbra, Silves, Sobral de Monte Agraço e Vidigueira.

Em Lisboa, o cabeça de lista da CDU, João Ferreira, congratulou-se com o crescimento dos comunistas na capital, numa altura em que não são ainda conhecidos os resultados finais.