Jerónimo apela à "mobilização" e "dinamização da luta de massas"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, apelou, esta quarta-feira, à "dinamização da luta de massas e do esclarecimento, intervenção e mobilização política", na sequência das eleições legislativas que resultaram na maioria absoluta do PS.

"O PCP, face à situação e ao quadro político, aponta a necessidade de uma intervenção centrada na defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores e do povo, e na exigência de soluções para o país, da dinamização da luta de massas e do esclarecimento, intervenção e mobilização política", disse Jerónimo de Sousa, em conferência de imprensa para apresentação das conclusões da reunião do Comité Central, realizada na terça-feira, na sede do partido, em Lisboa.

O dirigente comunista insistiu que a maioria absoluta do PS e a "quebra eleitoral com significativa perda de deputados" da CDU são fruto de uma "extrema promoção da bipolarização e da dramatização do perigo da direita", as mesmas expressões que utilizou na noite das eleições.

O membro da Comissão Política do Comité Central do PCP considerou que o país "não está condenado às injustiças, às desigualdades, ao retrocesso" económico-social, por isso, apelou à mobilização nas várias iniciativas do partido a partir do próximo sábado e enfatizou a "particular importância" do comício previsto para 06 de março, no Campo Pequeno (Lisboa).