Jerónimo de Sousa agradece "boas palavras" de adversários antes de cirurgia

Augusto Correia Hoje às 17:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, agradeceu "as boas palavras" e as manifestações de apreço de camaradas, adversários políticos e titulares de órgãos de soberania, após ter revelado que vai ser operado nos próximos dias a um problema na carótida.

"Pode haver combate sem tréguas no plano ideológico, mas há valores que se superam", disse Jerónimo de Sousa, no fim de uma ação de campanha, em Matosinhos, considerando "tocante" ver as reações de camaradas, adversários políticos, politólogos e titulares de órgãos de soberania.

"Foi importante para mim as demonstrações de muitos homens e mulheres, homens e mulheres importantes, as manifestações de apreço de jornalistas e até de comentadores num quadro de manifestação de simpatia, de apreço e de solidariedade. É das coisas melhores para quem anda na vida política, porque é um valor que não determina nem vai esmorecer o combate político", disse.

O líder do PCP destacou as "boas palavras" de camaradas, de titulares de órgãos de soberania e de adversários políticos, entre os quais destacou Rui Rio, que tinha dito minutos antes, no Twitter, que aceitava "sem problemas" a substituição de Jerónimo por outro camarada no debate de amanhã, entre candidatos do PSD e do PCP.

O líder comunista disse que será internado amanhã, quarta-feira, e operado no dia seguinte. "Faz parte da vida. Temos de acreditar que vai correr bem", disse, admitindo que, como em qualquer intervenção cirúrgica, há "algum risco associado" à intervenção, que pretende corrigir um problema com as veias que "levam o sangue para o cérebro".

Jerónimo explicou que o problema foi "detetado em exames de rotina". Uma "obstrução de uma válvula" que a equipa médica considerou "urgente" tratar, "como medida de segurança, tendo em conta o tempo que a campanha vai decorrer". O líder comunista disse esperar "voltar daqui a duas ou três semanas", pronto "para lutar".

O secretário-geral do PCP vai ser substituído por João Ferreira e João Oliveira. Questionado sobre os jornalistas, Jerónimo disse que se trata de um tirocínio dos camaradas, pois "são ambos muito experientes e sabem bem o que fazer".

PUB

Jerónimo de Sousa falou aos jornalistas após um encontro com membros de Organizações Representativas dos Trabalhadores, na junta de Freguesia da Senhora da Hora, em Matosinhos, esta terça-feira.