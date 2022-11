Jerónimo de Sousa anuncia que vai deixar de ser deputado

JN/Agências Hoje às 11:35, atualizado às 11:52 Facebook

O secretário-geral cessante do PCP, Jerónimo de Sousa, anunciou, este domingo, que vai deixar de ser deputado à Assembleia da República porque houve "uma alteração qualitativa" das suas capacidades.

"Não, não vou continuar como deputado. Naturalmente, há aqui uma alteração qualitativa das minhas capacidades. Tendo em conta a dimensão da nossa bancada... Não se compadece com ausências momentâneas", sustentou Jerónimo de Sousa, depois de ser questionado pelos jornalistas sobre a permanência enquanto deputado.

Questionado sobre quando está a pensar deixar oficialmente o parlamento e para quando reserva a sua última intervenção em plenário, Jerónimo de Sousa admitiu não fazer mais intervenções.

O antigo deputado e jovem dirigente comunista Duarte Alves é o nome seguinte na lista de candidatos à Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Lisboa, por onde Jerónimo de Sousa foi eleito.

"Posso afirmar que estamos em condições de avançar com uma solução dinâmica", disse o dirigente comunista, que clarificou, entretanto, Duarte Alves, de 31 anos, é o proposto para o substituir e que tem provas dadas do até agora curto trabalho que desenvolveu no parlamento.

Duarte Alves, economista de profissão, era um dos mais jovens deputados na última legislatura. Depois de falhar a eleição nas legislativas de janeiro de 2022 começou a desempenhar funções de assessor parlamentar na bancada comunista. A nível parlamentar ficou conhecido pela sua intervenção na comissão de inquérito às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.