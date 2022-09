Jerónimo de Sousa convida críticos a ir à Festa do Avante sem preconceitos

Rogério Matos Ontem às 22:51, atualizado hoje às 00:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Jerónimo de Sousa convidou os críticos do partido a visitarem a Festa do Avante. "Têm que vir à Festa do Avante sem preconceitos e ver que este é um espaço de paz, não de guerra, mas de convívio, de solidariedade, ímpar em todo o país", disse durante a abertura do evento que se realiza este fim de semana no Seixal.

Jerónimo de Sousa teceu ainda críticas às medidas do Governo para contrariar os aumentos de bens, como gás e eletricidade. "Todos estão de acordo que as medidas de apoio não podem ser a prazo, algumas de três meses, mas têm que passar pelo aumento dos salários, das reformas e pela defesa do serviço público, principalmente o SNS". O secretário-geral do PCP considerou também que um imposto extraordinário sobre lucros seria "uma forma para ajudar os portugueses a ultrapassar os sacrifícios que têm feito".

Jerónimo de Sousa elogiou os militantes que ajudaram a construir a Festa do Avante, que tem como temas na exposição central a defesa dos direitos das crianças e pais e o barro de Bisalhães. "Este é o exemplo de como um distrito, Vila Real, flagelado no plano económico é capaz de fazer esta obra de arte e valorizar a cultura e património".

O secretário-geral antecipou ainda lutas na rua pela defesa de direitos. "Perante o aumento dos preços que vemos nos supermercados e do custo de vida, a luta reivindicativa por melhores salários é a solução. Com maior ou menor inflação, o aumento dos salários é sempre mau para os governos", lamentou.

Jerónimo de Sousa adivinha tempos difíceis principalmente no tema da habitação "Este é um flagelo que vai atingir cada vez mais as novas gerações", considerou. Sobre o futuro na liderança do PCP, não adiantou pormenores, garantindo só que no próximo ano irá como militante do PCP. "Um dia será", afiançou.