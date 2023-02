Jerónimo de Sousa em "encontro de amigos" no Porto

JN Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Grupo de cidadãos autointitulado "Democratas do Porto" organizou "Almoço de Amizade" com o antigo secretário-geral do PCP

Um conjunto de personalidades do Porto, de dirigentes sindicais a artistas plásticos, promoveu, neste sábado, no Porto, um "Almoço de Amizade" com Jerónimo de Sousa, antigo secretário-geral do PCP. "Num reconhecimento do papel de Jerónimo de Sousa na vida nacional", como explica ao JN Jaime Toga, da Comissão Política do Comité Central do PCP.

"Profundamente satisfeito" com a iniciativa promovida pelos denominados "Democratas do Porto", Jerónimo de Sousa, em declarações à rádio TSF à chegada ao convívio, diz que "é tempo de valorizar a solidariedade e a amizade". Sublinhando que o almoço "não é uma homenagem, é apenas um encontro de amigos".

PUB

Entre a comissão promotora do almoço figuram nomes como os do arquiteto Álvaro Siza Vieira, da economista e vereadora da CDU na Câmara do Porto Ilda Figueiredo, do dirigente sindical João Torres, do escritor José Viale Moutinho, do artista plástico Miguel Januário ou do maestro José Luís Borges Coelho. Num encontro "de democratas que não ficam indiferentes às injustiças e desigualdades, que confiam e lutam por um país soberano e desenvolvido", como explicavam na nota enviada à comunicação social. Sobressaindo, tanto nos discursos de Jerónimo de Sousa como de João Torres, o "apego aos valores de Abril", adianta Jaime Toga.

Escusando-se a falar da atualidade política, Jerónimo de Sousa fez ainda questão de sublinhar, à TSF, a importância do Porto para o partido, ao recordar que, "ao longo do mandato de secretário-geral, durante muitos anos, o Porto era uma terra de eleição, tendo em conta as reações da sua população". Lembrando um "povo bom, afetuoso, expansivo, com grande carinho".