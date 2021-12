Jerónimo de Sousa quer travar maioria ao Partido Socialista e regresso do PSD ao poder

Glória Lopes Hoje às 14:05 Facebook

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, pediu este sábado aos portugueses que votem na CDU nas próximas legislativas, de 30 de janeiro, para impedir uma maioria absoluta do Partido Socialista e o regresso do PSD ao poder.

"O país não precisa da falsa estabilidade das maiorias absolutas", disse durante uma deslocação a Macedo de Cavaleiros, para participar na apresentação dos candidatos comunistas pelo círculo eleitoral de Bragança.

"Nestes tempos de campanha eleitoral não vão faltar as tentativas de vender gato por lebre, de ocultar e iludir responsabilidades pela situação do país, como não vão faltar as manobras e operações de chantagem", disse Jerónimo de Sousa. "Este é o tempo para lembrar que cada voto na CDU é um voto que conta, como nenhum outro, para impedir a maioria absoluta que o PS ambiciona e também para impedir o regresso do PSD, sozinho ou com os seus apêndices atrelados ou ainda de mão dada com o PS", referiu.

Jerónimo disse estar convencido de que com o reforço da votação na CDU, será "possível responder aos problemas do país", porque é a "resposta que pode trazer estabilidade à vida dos trabalhadores e do povo". Tanto mais, salientou, que "como a história tão bem demonstra", a maioria absoluta "rapidamente se transforma num inferno de instabilidade na vida de quem trabalha", acrescentou.

Ainda assim, realçou que a CDU "contará sempre para a convergência em torno de uma política capaz de enfrentar a difícil situação atual", desde que essa convergência seja uma "resposta aos problemas nacionais".

A CDU candidata pelo distrito de Bragança Joana Monteira, uma enfermeira de 31 anos.