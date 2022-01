Jerónimo de Sousa operado de urgência falha parte da campanha eleitoral

JN Hoje às 10:41, atualizado às 11:15 Facebook

O líder comunista vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica urgente à carótida interna esquerda. João Oliveira e João Ferreira vão substituí-lo nas ações de campanha.

Jerónimo de Sousa vai ser internado esta quarta-feira para ser operado de urgência a uma estenose carotídea.

Numa nota enviada às redações, o PCP explicou que a cirurgia "não pode ser adiada para depois das eleições". "Prevê-se que o Secretário-Geral retome no final da próxima semana a sua intervenção política, nomeadamente na campanha eleitoral em curso para a Assembleia da República", pode ler-se no comunicado.

O partido explicou ainda que, durante os dias de internamento, "mantém-se a agenda com as ações de campanha programadas para o Secretário-Geral, nas quais a partir de amanhã e durante este período será substituído pelos camaradas João Ferreira e João Oliveira, membros da Comissão Política e candidatos à Assembleia da República".

Marcelo já falou com Jerónimo de Sousa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou por telefone com o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.

"Ao tomar conhecimento da intervenção cirúrgica urgente a que Jerónimo de Sousa terá de se submeter, o Presidente da República falou telefonicamente com o secretário-geral do Partido Comunista Português, desejando que tudo corra bem e que possa ter uma rápida e boa recuperação, regressando logo que possível à sua importante atividade política e partidária", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República.