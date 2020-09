Jerónimo mantém mistério sobre continuidade como líder do PCP

JN/Agências Hoje às 19:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, manteve este sábado o mistério sobre a sua continuidade ou não à frente dos destinos do partido, numa visita a exposições na Festa do "Avante!", no Seixal.

"Tabu, não", respondeu, a rir, referindo que "a vida tem a sua dinâmica".

"Tem de haver decisões coletivas, opinião pessoal. Não tenha pressa, isto não será um problema no próximo congresso", afirmou o secretário-geral comunista há 15 anos e que já leva 44 de festas do "Avante!", aos 73 de idade.

O XXI Congresso Nacional do PCP está marcado para decorrer entre 27 e 29 de novembro, no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.

"Há esta questão importantíssima da decisão do nosso coletivo partidário. Aquilo que posso adiantar é que, em qualquer circunstância, o meu partido pode sempre contar comigo até eu poder", declarou ainda.

Jerónimo de Sousa, em entrevista à Lusa em março de 2019, admitiu pela primeira vez não recandidatar à liderança do partido porque "é da lei da vida", embora frisando não ir "calçar as pantufas" e mantendo-se como militante comunista.