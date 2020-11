Jerónimo de Sousa avisa que não está a prazo

Nuno Miguel Ropio Hoje às 12:21 Facebook

Jerónimo de Sousa denunciou este domingo que há vários meses, a reboque da pandemia, foi desencadeada uma campanha do medo contra o PCP, de que, o congresso do partido foi o exemplo mais recente. O líder comunista deixou o aviso de que não está a prazo e que ainda que uma alternativa política não será possível sem o PCP.

O secretário-geral do PCP, reconduzido este domingo pelo partido em Loures, defendeu que "as forças reacionárias, tendo como pano de fundo alguns setores da comunicação social", voltaram a mover-se contra a reunião magna dos comunistas de forma ainda mais contundente do que aconteceu no 25 de Abril ou na Festa do Avante!